Some of our favorites in Gospel are featured on the Greenleaf Season 2 Soundtrack

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RCA INSPIRATION AND LIONSGATE TO RELEASE
GREENLEAF SOUNDTRACK: VOLUME 2
ON SEPTEMBER 8TH
SOUNDTRACK AVAILABLE FOR PRE-ORDER NOW
NASHVILLE, TN – RCA INSPIRATION AND LIONSGATE, A GLOBAL CONTENT LEADER, ANNOUNCED THE GREENLEAF SOUNDTRACK: VOLUME 2 WILL BE RELEASED ON SEPTEMBER 8, 2017 WITH PRE-ORDER SALES AVAILABLE TODAY.
THE SOUNDTRACK FEATURES MUSIC FROM SEASON 2 OF THE ACCLAIMED OWN: OPRAH WINFREY NETWORK ORIGINAL SERIES, GREENLEAF, WHICH STARSKEITH DAVID, LYNN WHITFIELD AND MERLEDANDRIDGE.
GREENLEAF SOUNDTRACK: VOLUME 2 FEATURES BOTH EMERGING AND ICONIC ARTISTS PERFORMING ORIGINAL SONGS SUCH AS “WON’T HE DO IT” (KORYN HAWTHORNE),“SHINE THE LIGHT” (CAST MEMBER DEBORAH JOY WINANS) AND “RISE UP” (ROSHON FEGAN) AND PREVIOUSLY RELEASED MUSIC INCLUDING, “1, 2, 3 VICTORY” (KIRK FRANKLIN), “HEAVEN” (MARY MARY) AND “BETTER DAYS” (LE’ANDRIA JOHNSON). THE SOUNDTRACK ALSO INCLUDES A REMIX TO “THE ROOT,” THE SHOW’S TITLE THEME, PERFORMED BY THE LEGENDARY MAVIS STAPLES.
THE FULL LIST OF TRACKS IS AS FOLLOWS:
1. KAYCE GROGAN-WALLACE – “THE JUDGEMENT”
2. JEKALYN CARR – “HOLD ME CLOSE”
3. KIRK FRANKLIN – “123 VICTORY”
4. ROSHON FEGAN – “WELL DONE”
5. DEBORAH JOY WINANS AND SEAN DOMINIC – “BEEN SAVED”
6. MARY MARY – “HEAVEN”
7. DEBORAH JOY WINANS – “SHINE THE LIGHT”
8. ROSHON FEGAN – “RISE UP”
9. KORYN HAWTHORNE (FEAT. ROSHON FEGAN) – “WON’T HE DO IT”
10. JOSHUA NELSON AND ASIA’H EPPERSON – “HOW I GOT OVER”
11. LE’ANDRIA JOHNSON – “BETTER DAYS”
12. MAVIS STAPLES – “THE ROOT – MAIN TITLE (REMIX)”
CURRENTLY IN ITS SECOND SEASON, GREENLEAF WILL RETURN TO OWN WITH A TWO-NIGHT PREMIERE ON TUESDAY, AUGUST 15TH AT 10 PM ET / PT AND WEDNESDAY, AUGUST 16TH AT 10 PM ET / PT AND WILL AIR REGULARLY ON WEDNESDAYS AT 10 PM ET / PT.
IN ADDITION, THE SERIES WAS RECENTLY RENEWED FOR A THIRD SEASON ON OWN. THE DRAMATIC SERIES IS PRODUCED FOR OWN BY LIONSGATE IN ASSOCIATION WITH HARPO FILMS AND PINE CITY. EXECUTIVE PRODUCERS ARE OPRAH WINFREY (“SELMA”), CRAIG WRIGHT (“LOST,” “SIX FEET UNDER”) AND CLEMENT VIRGO (“THE BOOK OF NEGROES”).
GREENLEAF SOUNDTRACK: VOLUME 2 IS CURRENTLY AVAILABLE FOR PRE-ORDER VIA ALL MAJOR DIGITAL RETAILERS:
ABOUT RCA INSPIRATION
RCA INSPIRATION (FORMERLY VERITY GOSPEL MUSIC GROUP), IS THE GOSPEL LABEL OPERATING UNDER PROVIDENT MUSIC GROUP, A DIVISION OF SONY MUSIC ENTERTAINMENT. VOTED BILLBOARD’S #1 “GOSPEL SONGS LABEL” FOR THE PAST 16 YEARS, RCA INSPIRATION IS THE HOME OF MEGA-GOSPEL ARTISTS DONNIE MCCLURKIN, ISRAEL HOUGHTON, MARVIN SAPP, LE’ANDRIA JOHNSON, TRAVIS GREENE, AND MANY MORE.
ABOUT LIONSGATE
THE FIRST MAJOR NEW STUDIO IN DECADES, LIONSGATE IS A GLOBAL CONTENT PLATFORM WHOSE FILMS, TELEVISION SERIES, DIGITAL PRODUCTS AND LINEAR AND OVER-THE-TOP PLATFORMS REACH NEXT GENERATION AUDIENCES AROUND THE WORLD. IN ADDITION TO ITS FILMED ENTERTAINMENT LEADERSHIP, LIONSGATE CONTENT DRIVES A GROWING PRESENCE IN INTERACTIVE AND LOCATION-BASED ENTERTAINMENT, GAMING, VIRTUAL REALITY AND OTHER NEW ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES. LIONSGATE’S CONTENT INITIATIVES ARE BACKED BY A 16,000-TITLE FILM AND TELEVISION LIBRARY AND DELIVERED THROUGH A GLOBAL LICENSING INFRASTRUCTURE. THE LIONSGATE BRAND IS SYNONYMOUS WITH ORIGINAL, DARING AND GROUND-BREAKING CONTENT CREATED WITH SPECIAL EMPHASIS ON THE EVOLVING PATTERNS AND DIVERSE COMPOSITION OF THE COMPANY’S WORLDWIDE CONSUMER BASE.
ABOUT GREENLEAF
“GREENLEAF” TAKES VIEWERS INTO THE UNSCRUPULOUS WORLD OF THE GREENLEAF FAMILY AND THEIR SPRAWLING MEMPHIS MEGACHURCH, WHERE SCANDALOUS SECRETS AND LIES ARE AS NUMEROUS AS THE FAITHFUL. THE SERIES CENTERS ON THE JOURNEY OF ESTRANGED DAUGHTER AND DISILLUSIONED PREACHER GRACE GREENLEAF (MERLE DANDRIDGE, “THE NIGHT SHIFT”) WHO HAS RETURNED HOME AFTER 20 YEARS ON THE OCCASION OF THE MYSTERIOUS DEATH OF HER SISTER, FAITH. AS SHE REENTERS THE WORLD OF CALVARY FELLOWSHIP WORLD MINISTRIES, THE MEMPHIS MEGACHURCH RUN BY HER POWERFUL PARENTS BISHOP JAMES GREENLEAF (KEITH DAVID, “COMMUNITY”) AND LADY MAE GREENLEAF (LYNN WHITFIELD, “THE JOSEPHINE BAKER STORY”), IT BECOMES EVIDENT THAT THINGS ARE NOT AS VIRTUOUS AS THEY SEEM AND THAT THE FAMILY’S OUTWARD DISPLAY OF FAITH HIDES SIN AND MISDEEDS. THE SERIES ALSO STARS LAMMAN RUCKER (“WHY DID I GET MARRIED?”), DEBORAH JOY WINANS (“WHITNEY”), GREGALAN WILLIAMS (“THE ACCOUNTANT”), KIM HAWTHORNE (“SWITCHED AT BIRTH”), TYE WHITE (“THE PEOPLE VS. O.J. SIMPSON”), RICK FOX (“DOPE”), DESIREE ROSS (“FALLING SKIES”) AND LOVIE SIMONE.
“GREENLEAF” IS PRODUCED FOR OWN BY LIONSGATE IN ASSOCIATION WITH HARPO FILMS AND PINE CITY. EXECUTIVE PRODUCERS ARE OPRAH WINFREY (“SELMA”), CRAIG WRIGHT (“LOST,” “SIX FEET UNDER”) AND CLEMENT VIRGO (“THE BOOK OF NEGROES”).
VIEWERS CAN CATCH UP ON THE SHOW’S COMPLETE FIRST SEASON ON THE WATCH OWN APP. FOR PHOTOGRAPHY AND ADDITIONAL SHOW INFORMATION PLEASE VISITGREENLEAF PRESS WEB AND HTTP://WWW.GREENLEAFOWN.TV/.
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